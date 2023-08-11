ЗСУ ліквідували ще 580 окупантів, 12 танків та 2 РСЗВ – Генштаб

ЗСУ ліквідували ще 580 окупантів, 12 танків та 2 РСЗВ – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 580 окупантів, а також 12 танків, 15 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, а також іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків – 4290 (+12),
  • бойових броньованих машин – 8318 (+15),
  • артилерійських систем – 5043 (+15),
  • РСЗВ – 713 (+2),
  • засобів ППО – 471 (+2),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 313 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18),
  • крилатих ракет – 1377 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16),
  • спеціальної техніки – 756 (+10).

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