ЗСУ ліквідували ще 580 окупантів, 12 танків та 2 РСЗВ – Генштаб
За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 580 окупантів, а також 12 танків, 15 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, а також іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,
- танків – 4290 (+12),
- бойових броньованих машин – 8318 (+15),
- артилерійських систем – 5043 (+15),
- РСЗВ – 713 (+2),
- засобів ППО – 471 (+2),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 313 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18),
- крилатих ракет – 1377 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16),
- спеціальної техніки – 756 (+10).