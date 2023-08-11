З'явилося фото пробоїни в "Оленегорському горняку" після атаки

З'явилося зображення у борту російського великого десантного корабля "Оленегорський горняк", атакованого українським морським дроном. Фото публікують у соцмережах окупантів, повідомляє Ліга.net.

На знімку видно борт корабля, що стоїть у сухому доку. У боці – величезна обгоріла вм'ятина заввишки приблизно півтора-два людського зросту (людина у будівельній касці стоїть поруч із нею). У найглибшій частині вм'ятини видно пробоїни.

Вранці 4 серпня 2023 року СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами в бухті Новоросійська, було серйозно пошкоджено великий десантний корабель (ВДК) "Оленегорський горняк". ВДК відбуксирували у плавучий док у порту Новоросійська.