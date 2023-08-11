У Пентагоні розповіли, скільки коштів залишилося на допомогу Україні

Понад 6 мільярдів доларів, передбачені на допомогу Україні, які були знайдені внаслідок облікової помилки, можуть бути витрачені не лише у поточному фінансовому році, але й у наступному.﻿ Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер, повідомляє Новое время.

Щодо того, на яку саме техніку підуть виділені кошти, Райдер зауважив, що це буде погоджуватися напряму з українцями та партнерами.

"Ми вирішимо це в процесі перемовин з українцями та нашими союзниками і партнерами. Що стосується фінансування, то, як ви знаєте, наразі ми відновили та можемо використати 6,2 мільярда доларів США, які ми знайшли внаслідок облікової помилки Пентагону, в коштах які були виділені раніше. Ці гроші будуть доступні для використання, як у поточному фінансовому році, так і в році наступному" , — заявив він.

Повідомляється, що в розпорядженні Пентагону все ще залишаються не витраченими додаткові 600 мільйонів доларів на допомогу Україні, які були виділені раніше в рамках закону про додаткові асигнування для України

"Так само, як і приблизно 600 мільйонів доларів, які були виділені в рамках законодавчого акту про додаткові асигнування для України, та залишились невикористаними. Ці кошти так само мають дворічний термін використання" , — наголосив Райдер.

Він заявив, що Пентагон продовжить тісно співпрацювати з міжвідомчими структурами та з Україною для того, аби гарантувати, що Україна отримає усе необхідне.