Гуменюк: Є ознаки підготовки Росії до нових атак

Росія зараз утримує в Чорному морі 10 кораблів, серед них ракетоносіїв немає. Водночас є ознаки, що РФ готується до нової атаки. Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Радіо Свобода.

"Зараз у Чорному морі 10 кораблів – прикордонних і суден забезпечення. Серед них ракетоносіїв немає. Вчора був заведений в пункт базування підводний носій ракет" , – розповідала вона в ефірі телемарафону.

Але, за її словами, зараз противник проводить «потужну повітряну розвідку», що може свідчити про підготовку до майбутніх атак.

"Ми спостерігаємо за активність БПЛА і авіації. Цілком ймовірно, що в такий спосіб вони вишукують цілі для майбутніх ударів" , – додала Гуменюк.

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