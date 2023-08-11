У Twitter розповіли, чому змінили назву на X

Новий генеральний директор Twitter Лінда Яккаріно пояснила, що рішення змінити назву компанії на Х відображає бачення її власника Ілона Маска. Про це вона заявила в інтерв’ю CNBC, повідомляє Укрінформ.

"Ілон говорив про X, додаток для всього, вже тривалий час. Навіть коли ми оголосили, що я приєднуюся до компанії, я приєдналася до компанії, щоб співпрацювати з Ілоном, щоб перетворити Twitter на X, додаток для всього", — заявила Яккаріно.

За її словами, ребрендинг компанії пов’язаний зі швидшим впровадженням нових можливостей на платформі.

"Якщо ви залишитеся Twitter або залишитеся тим, яким би був ваш попередній бренд, зміни, як правило, будуть лише поступовими. І в X ми думаємо про те, що можливо, а не про поступову зміну того, що неможливо зробити", - додала нова гендиректорка.

Вона також зазначила, що Маск працював над зміною назви компанії ще з моменту придбання Twitter наприкінці минулого року.