На четвертому блоці ЗАЕС стався витік води – Енергоатом

На 4-му енергоблоці Запорізької атомної електростанції через злочинні дії загарбників стався інцидент із витоком води з першого контуру в другий.﻿ Про це заявили в НАЕК "Енергоатом", повідомляє Укрінформ.

Згідно з повідомленням, унаслідок виведення 4-го енергоблоку тимчасово захопленої Запорізької АЕС у "гарячий" стан в порушення умов ліцензії та вимог Енергоатому стався інцидент із витоком води з першого контуру реактора в другий. Радіологічного викиду в довкілля не було.

Це сталось через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Відтак росіяни розпочали переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у стан "холодний зупин".

Водночас, зауважили в "Енергоатомі", протягом наступних трьох днів загарбники переведуть 6-й енергоблок ЗАЕС у "гарячий зупин", що є черговим порушенням умов ліцензії та вимог НАЕК.

"Некомпетентне нелегітимне "керівництво" ЗАЕС від Росатому послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу. І цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання 4-го енергоблоку, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із пʼяти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контуру, буде розслідуваний" , – наголосив президент Енергоатому Петро Котін.

Він додав, що всі причетні до інциденту, хто продовжує виконувати злочинні накази Росатому і доводить до критичного стану обладнання всіх енергоблоків Запорізької АЕС, після звільнення станції будуть виявлені та притягнуті до відповідальності.

Котін також повідомив, що високовольтну лінію зв‘язку 750 кВ відремонтували і ЗАЕС була підключена до основної лінії живлення 10 серпня о 19:02.