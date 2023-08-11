У Туреччині знову стався сильний землетрус, є постраждалі
У турецькій провінції Малатья, яка в лютому була серед регіонів, найбільш постраждалих від катастрофічних землетрусів, знову сталися значні підземні поштовхи, повідомляє Європейська правда.
У службі з надзвичайних ситуацій AFAD повідомили, що магнітуда поштовхів становила 5,3, епіцентром був район Єсилюрт у Малатьї. Землетрус стався о 20:48 на глибині 7 кілометрів.
Поштовхи відчули ті самі райони, які постраждали у лютому від руйнівного землетрусу з десятками тисяч загиблих – Кахраманмараш, Адияман, Газіантеп.
В уряді повідомили, що легкі травми отримали 23 осіб, частина з них – через те, що вистрибнули з балконів, побоюючись опинитись під завалами.
За першими повідомленнями, серйозних руйнувань зазнали кілька будівель.
Нагадаємо, 6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини і півночі Сирії сталися потужні землетруси магнітудою 7,8 і 7,5 бала, спричинивши загибель майже 60 тисяч людей в обох країнах.