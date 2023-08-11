У Туреччині знову стався сильний землетрус, є постраждалі

У турецькій провінції Малатья, яка в лютому була серед регіонів, найбільш постраждалих від катастрофічних землетрусів, знову сталися значні підземні поштовхи, повідомляє Європейська правда.

У службі з надзвичайних ситуацій AFAD повідомили, що магнітуда поштовхів становила 5,3, епіцентром був район Єсилюрт у Малатьї. Землетрус стався о 20:48 на глибині 7 кілометрів.

Поштовхи відчули ті самі райони, які постраждали у лютому від руйнівного землетрусу з десятками тисяч загиблих – Кахраманмараш, Адияман, Газіантеп.

В уряді повідомили, що легкі травми отримали 23 осіб, частина з них – через те, що вистрибнули з балконів, побоюючись опинитись під завалами.

За першими повідомленнями, серйозних руйнувань зазнали кілька будівель.

Malatya'da saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/8FVAoXvCIW pic.twitter.com/kwb0H2i10M — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 10, 2023

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини і півночі Сирії сталися потужні землетруси магнітудою 7,8 і 7,5 бала, спричинивши загибель майже 60 тисяч людей в обох країнах.