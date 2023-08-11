Німеччина розглядає передачу ЗСУ ракет Taurus найближчими місяцями - ЗМІ

Уряд Німеччини вивчає можливість передачі Україні найближчими місяцями крилатих ракет Taurus із запасів Бундесверу, пише Der Spiegel з посиланням на джерела. Вказано, що зараз проводять секретні переговори з представниками збройної промисловості, повідомляє Дзеркало тижня.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц через модифікацію ракет Taurus хоче повністю виключити можливість ударів територією РФ з боку України за допомогою далекобійної зброї. Глава федерального уряду досі стурбований ескалацією війни.

Видання зазначає, що останні кілька тижнів міністр оборони ФРН Борис Пісторіус звернувся до виробника ракет з проханням інтегрувати відповідне обмеження для програмування цілей у крилаті ракети. У промислових колах пояснюють, що таке програмування системи цілком можливе, але виконання цього завдання може тривати кілька тижнів.

Джерела видання повідомили, що Шольц схвалить постачання Taurus лише після того, як переконається у технічній модифікації ракет. Але фундаментальних сумнівів щодо надання Україні цих боєприпасів, за даними видання, канцлер більше немає.

7 серпня стало відомо, що ключові парламентські фракції німецького Бундестагу досягли консенсусу щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus.

У той же час, майже місяць тому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що його країна не передаватиме крилатих ракет для нашої. Як зазначалося, федеральний уряд не хоче цього робити, оскільки такі боєголовки можуть сягати території Росії.