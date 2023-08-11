Окупанти використовують все більше ударних дронів – речник ЗСУ

Російські окупанти почали використовувати на фронті більше ударних дронів. Питання протидії їм – одне з ключових з тих, що розглядаються на нарадах командування. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону, повідомляє Ліга.net.

"В останні місяці вони стали використовувати більше дронів – насамперед ударних. Але кожна дія викликає протидію. Сили оборони потужно працювали всі ці місяці над цим. Щодня це одне з ключових питань, яке розглядає командування на своїх нарадах" , – сказав Череватий.

Він зазначив, що в українських військах потужно працюють спеціальні розрахунки, які нищать ці дрони-камікадзе.

"Також працюють протидронові сітки та радіоелектронна боротьба – зараз це посилена увага розгортання наших сил (деталі ми не завжди можемо говорити). І робиться все, щоб знівелювати їх і, навпаки, посилити наш дроновий аспект" , – додав спікер.

Він наголосив, що для протидії російським дронам та посилення дронами Сил оборони робиться досить багато.