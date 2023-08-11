Байден назвав Китай "бомбою сповільненої дії" через проблеми економіки

Президент США Джо Байден у четвер, 10 серпня, назвав Китай "бомбою сповільненої дії" через економічні проблеми і заявив, що Пекін зазнає труднощів через слабке зростання. Про це з посиланням на Reuters, повідомляє Дзеркало тижня.

"У них є деякі проблеми. Це погано, тому що коли у поганих людей є проблеми, вони роблять погані речі" , – сказав Байден.

Споживчий сектор Китаю впав у дефляцію, а ціни у липні продовжили зниження. Китай може вступити в епоху повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін і заробітних плат, що контрастує з інфляцією в інших країнах світу.

Сполучені Штати, найбільша економіка світу, боролися з високою інфляцією та мають сильний ринок праці.

"Китай у біді" , - заявив Байден у четвер.

Він додав, що не хоче завдати шкоди Китаю і прагне раціональних відносин з Пекіном.

У середу, 9 серпня, Байден підписав указ, який забороняє деякі нові американські інвестиції в Китай у сфері технологій, зокрема у комп'ютерні чіпи. Китай, який має другу за величиною економіку у світі, заявив, що "серйозно стурбований" цим указом і залишає за собою право вжити заходів.

Зауваження Байдена нагадують його висловлювання у червні, коли він назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна "диктатором". Пекін заявив, що президент США Джо Байден здійснив "публічну політичну провокацію".

Ці коментарі пролунали невдовзі після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен завершив візит до Китаю, спрямований на стабілізацію відносин, які Пекін охарактеризував як нижчу точку від часу встановлення офіційних зв'язків зі Штатами у 1979 році.