Удари по логістиці ворога на Півдні досить результативні - Гуменюк

Якщо раніше росіяни на Південному напрямку використовували 400-500 снарядів на добу, то зараз до 300 - це означає що удари по логістиці та забезпеченню ворога досить результативні. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу. Наша зона відповідальності дуже потужна. Зараз характерною особливістю є те, що ворог намагається тримати кількість обстрілів правобережжя і протилежного берега Дніпро-Бузького лиману на позначці 70, але кількість снарядів значно зменшилась. Якщо раніше це було 400-500, то зараз ворог може використати до 300 снарядів за добу. Це означає що удар по його логістиці і по забезпеченню досить результативний" , - сказала Гуменюк.

Вона підкреслила, що Сили оборони продовжують цю роботу тому, що на лівому березі зосереджені сили ворога. За словами речниці, українські захисники відпрацьовують, поки що дистанційно, по позиціях важкої артилерії. За минулу добу було знищено дві потужних гармати.

Крім того, було знищено човен із диверсійно-розвідувальною групою.

Також було знищено два спостережні, один командно-спостережний і один пункт управління. Загалом відмінусовано 55 загарбників.

Гуменюк зазначила, що російські військові зараз підвищили свою активність саме на географічно складній ділянці місцевості, там де острови і протоки. Вони намагаються ротувати свій особовий склад та намагаються розвідати задуми Сил оборони.