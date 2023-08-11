В атакованому готелі в Запоріжжі працював табір для дітей – Міноборони

У готелі Reikartz у Запоріжжі, в який поцілили російські окупанти 10 серпня, був розташований денний дитячий табір. Про це заявили в Міністерстві оборони України, повідомляє Ліга.net.

Заклад працював для дітей віком від 6 до 13 років до 18:00 щоденно. Російська атака розпочалася через годину після закриття.

"Лише диво вчасно врятувало дітей сьогодні від російських вбивць", – пишуть у Міноборони.

Внаслідок російської атаки загинула﻿ одна жінка, ще 16 мешканців міста постраждали, серед них — четверо дітей. Нацполіція повідомила, що окупанти били по готелю ракетою "Іскандер-К".