Disney відзвітувала про збитки та втрату майже 12 млн підписників

Найбільша у світі компанія у сфері розваг і медіа Walt Disney зафіксувала чистий збиток у третьому фінансовому кварталі через витрати на реорганізацію операцій і разові списання. Про це йдеться в повідомленні компанії, повідомляє Новое время.

Чистий збиток за підсумками кварталу становив $460 млн, або $0,25 на акцію, порівняно з чистим прибутком у $1,41 млрд, або $0,77 на акцію, рік до року. Без урахування разових факторів прибуток становив $1,03 на акцію проти $1,09 на акцію роком раніше.

При цьому квартальна виручка Disney збільшилася на 4%, до $22,3 млрд. Водночас експерти прогнозували скоригований прибуток компанії на рівні $0,96 на акцію за виручки в $22,5 млрд.

Кількість передплатників стримінгового сервісу Disney+ за підсумками минулого кварталу скоротилася на 11,7 млн — до 146,1 млн. Сервіс Disney+ втрачає передплатників уже три квартали поспіль. Переважно — через відтік клієнтів в Індії, де компанія втратила права на трансляцію матчів Індійської прем'єр-ліги з крикету.

Найбільший підрозділ Disney, що об'єднує медіа- та розважальні активи компанії, зафіксував виручку в розмірі $14 млрд проти $14,1 млрд роком раніше.

Виручка підрозділу, що управляє тематичними парками і круїзними суднами, а також займається випуском споживчих товарів і відеоігор, підвищилася на 13%, до $8,3 млрд.