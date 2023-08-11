Україна, напевно, ще рік буде без пілотів F-16 – WP

Перша група із шести українських пілотів не завершить навчання на американських винищувачах F-16 до наступного літа. The Washington Post з посиланням на українських, європейських та американських чиновників та військових, у тому числі високопоставлених, які говорили на умовах анонімності, повідомляє Українська правда.

За словами двох українських чиновників, лише шість пілотів – приблизно половина ескадрильї – пройдуть перший раунд навчання. Ще двох пілотів було визначено як резервних кандидатів.

Хоча пілоти вже вільно володіють англійською мовою, як зазначають співрозмовники видання, вони мають спочатку пройти чотиримісячні курси англійської мови у Британії, щоб вивчити термінологію, пов'язану з реактивними винищувачами. Це навчання відбуватиметься разом із наземним персоналом, який може гірше володіти англійською мовою, оскільки, за словами українських чиновників, Данія попросила спочатку навчати цілі екіпажі, а не лише пілотів. Міністерство оборони Данії відмовилося від коментарів.

Українські чиновники заявляють, що це відсуває початок бойової підготовки, яка, як очікується, триватиме шість місяців на січень. Друга група приблизно такої ж кількості буде готова через шість місяців після цього, тобто приблизно до кінця наступного року.

"Це називається затягуванням" , - сказав один із українських чиновників.

Обидва українські чиновники сказали, що не хотіли б занадто критикувати своїх американських та європейських колег, побоюючись виглядати невдячними.

Американські чиновники повідомляють, що ще 20 українських пілотів готові до навчання англійській. Вони додали, що більшість найкращих українських пілотів, як очікується, залишаться в Україні, де вони здійснюють вильоти на літаках радянської розробки.

Начальник авіації Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів The Washington Post, що у перервах між польотами українські пілоти протягом останнього року проходили курси англійської мови у мережі.

"Для льотного та наземного персоналу буде проведено додаткову спеціалізовану підготовку з термінології, необхідної для навчання на F-16.

... В Україні не було можливості навчати пілотів та іншого персоналу цієї термінології через відсутність досвіду роботи з такою термінологією" , - сказав Голубцов.

За його словами, оскільки відібрані пілоти вже мають високий рівень базової англійської мови, вивчення додаткової термінології "не триватиме багато часу".

Він додав, що F-16 оснащений потужним радаром, що дозволить Україні ідентифікувати більше цілей та краще протидіяти ворожим літакам, ракетам та безпілотникам, ніж нинішній український парк винищувачів, до якого входять МіГ-29 та Су-27 радянських часів. За словами Голубцова, Україна також зможе розгортати протикорабельні ракети "Гарпун", надані Великобританією, із літаків F-16 для поразки російського флоту, який запускає ракети з акваторії Чорного моря.

За словами Голубцова, високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM), які Сполучені Штати надіслали Україні минулого року, також запускатимуться з F-16: "Вони вже адаптовані для використання на винищувачах МіГ-29, але через відсутність системи наведення їх ефективність значно обмежена".

Міністерство оборони Данії відмовилося коментувати, скільки часу займе програма, або відповідати на запитання щодо можливих затримок. Уряд Нідерландів працює з Румунією над створенням навчального центру в Румунії, але американські чиновники заявили, що це "займе певний час".

Представник міністерства оборони Нідерландів підполковник Марк Ван де Бік сказав, що деталі все ще уточнюються. Ключовою проблемою, за його словами, є брак інструкторів з навчання F-16 у Європі. Нідерланди, наприклад, перебувають у процесі переходу більш сучасний F-35 і змістили фокус своєї підготовки з F-16.

"Для підготовки пілота винищувача вам також потрібні пілоти винищувачів... Це дорого коштує, і таких можливостей малих країн уже не так багато" , - сказав він.

Американський чиновник, який говорив за умов анонімності, сказав, що адміністрація Байдена нещодавно отримала список імен пілотів.

"В Україні є лише кілька пілотів, які готові розпочати навчання, і ще близько двох десятків, як вони нам повідомили, потребують додаткової підготовки з англійської мови, перш ніж пілоти зможуть рухатися вперед" , - заявив співрозмовник видання.

Американський чиновник підкреслив, що європейські країни беруть на себе ініціативу з тренувань F-16.

Хоча бойова підготовка найдосвідченіших українських пілотів, як очікується, триватиме шість місяців, західні союзники запропонували окрему програму для новачків, яка вимагатиме понад два роки навчання, включаючи уроки англійської мови.