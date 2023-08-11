Розвідка Британії: на навчаннях Білорусі під кордоном можуть бути "вагнерівці"

Британська розвідка припускає, що на навчаннях білоруських військових, що проводяться біля кордонів Польщі та Литви, залучена невелика група інструкторів-вагнерівців, повідомляє Європейська правда.

Про це розповідають у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 11 серпня.

Розвідка нагадує, що Міноборони Білорусі 7 серпня оголосило про початок навчань 6-ї окремої механізованої бригади у Гродненській області, біля кордонів з Польщею та Литвою.

"Міністерство заявило, що метою навчань є засвоїти досвід російських військових в Україні. Є реалістична ймовірність того, що до білоруських військових приєднається як інструктори невелика кількість радників з ПВК "Вагнер" , – зазначають в огляді.

Аналітики додають, що це схоже на рутинні навчання, які за планами є у білоруської армії, і не малоймовірно, що зараз формування розгорнуте із засобами, необхідними для боєздатності.