ЗСУ: на Куп’янському напрямку ворог завдав 15 авіаударів

Ворог продовжує на Куп’янському напрямку активніше використовувати авіацію - за минулу добу завдав 15 авіаударів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє Укрінформ.

"За добу ворог п'ять разів намагався атакувати на Куп’янському напрямку. 502 рази обстрілював українські позиції всіма видами артилерії - від мінометів до РСЗВ. Продовжує на цьому напрямку більш активно використовувати авіацію. Наніс 15 авіаударів" , - сказав Череватий.

Він повідомив, що під час відбиття ворожих атак було знищено 21 окупанта, 91 зазнав поранення, двоє потрапили в полон.

Також на цьому напрямку Сили оборони знищили ворожу техніку: 2 танки, 3 гармати, САУ "Піон", самохідний міномет "Тюльпан", новітню станцію радіоелектронної боротьби, БПЛА "Орлан-10", 2 дрони-камікадзе “Ланцет”, 3 польові склади з боєприпасами.

За словами речника Східного угруповання ЗСУ, найновітніша техніка росіян не так і поширена, вона тільки впроваджується, але українські військові одразу намагаються її знищити.

Череватий зазначив, що на Куп’янському напрямку Сили оборони чинять посилений вогневий вплив, там вибудувана ефективна система оборони та прийняті деякі рішення, щоб її посилити. За його словами, ситуація там важка, але контрольована.

Також він зазначив, що на Лиманському напрямку боєзіткнень не було, але ворог активно бив артилерією і авіацією по Макіївці, Невському, Білогорівці Луганської області та Новомихайлівці Донецької області.