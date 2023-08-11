У Польщі заявили про незаконних мігрантів, яких організовано привезли з РФ

Польські прикордонники за останню добу розвернули на кордоні з Білоруссю 105 осіб та кажуть, що їх організовано привезли з Росії. Про це йдеться у заяві служби, опублікованій вранці 11 серпня, повідомляє Європейська правда.

Прикордонники зазначили, що за добу 10 серпня польський кордон намагалися нелегально перетнути 105 іноземних громадян – зі Шрі-Ланки, Судану, Єгипту, Ефіопії.

"Затримані іноземці мали російські туристичні візи та дозволи на працевлаштування, видані нещодавно. У Білорусь вони прибули з Москви організованим транспортом" , – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Польща вирішила перекинути﻿ до кордону з Білоруссю ще кілька тисяч військових.