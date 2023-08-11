У Польщі заявили про незаконних мігрантів, яких організовано привезли з РФ

У Польщі заявили про незаконних мігрантів, яких організовано привезли з РФ
Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

Польські прикордонники за останню добу розвернули на кордоні з Білоруссю 105 осіб та кажуть, що їх організовано привезли з Росії. Про це йдеться у заяві служби, опублікованій вранці 11 серпня, повідомляє Європейська правда.

Прикордонники зазначили, що за добу 10 серпня польський кордон намагалися нелегально перетнути 105 іноземних громадян – зі Шрі-Ланки, Судану, Єгипту, Ефіопії. 

"Затримані іноземці мали російські туристичні візи та дозволи на працевлаштування, видані нещодавно. У Білорусь вони прибули з Москви організованим транспортом", – йдеться у заяві. 

Нагадаємо, Польща вирішила перекинути﻿ до кордону з Білоруссю ще кілька тисяч військових.

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