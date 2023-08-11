За добу армія РФ атакувала дев'ять областей України - зведення ОВА

Російські війська за добу здійснили атаки на дев'ять областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 п'ятниці, 11 серпня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив 10 обстрілів, пролунали 76 вибухів. У Семенівській громаді Новгород-Сіверського району обстріли з мінометів зафіксовані в напрямку сіл Блешня, Архипівка, Тимоновичі, Карповичі, у напрямку села Орликівка — із артилерії.

У Новгород-Сіверській громаді росіяни били в напрямку сіл Михальчина Слобода, Гремʼяч, Колос з мінометів, у напрямку села Камінь - з артилерії. У Семенівській громаді зафіксоване скидання вибухового пристрою із БПЛА.

У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння, зафіксовані 43 вибухи. Обстрілів зазнали 5 населених пунктів Хотінської, Краснопільської, Середино-Будської та Миколаївської громад.

Вчора протягом дня ворог здійснив 34 обстріли прикордоння: 5 ракетних (типу НАР), 17 мінометних, 8 артилерійських, один кулеметний, два гранатометні, скидання ВОГ з БПЛА. Зафіксовано 220 вибухів. Обстрілів зазнали 23 населені пункти восьми громад. У Середино-Будській громаді пошкоджено будинок культури.

У Дніпропетровській області Нікополь та Мирівська громада перебували під ударами протягом учорашнього дня. Важка артилерія пошкодила 5 приватних будинків, господарчі споруди.

У Запоріжжі внаслідок обстрілів загинула 66-річна жінка, у Преображенці Запорізької області - 70-річна жінка. Поранень зазнала 21 людина віком від 18 до 85 років. Під час обстрілу Запоріжжя дістали поранення чотири дитини віком 3, 6, 10 та 14 років. Травмовані 71-річний житель Преображенки і 85-річна жителька Малої Токмачки.

За минулу добу військові РФ завдали 92 удари по 23 населених пунктах Запорізької області. 79 артилерійських обстрілів зазнали території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Залізничного, Левадного Білогір'я, Малої Токмачки, Малинівки, Гуляйпільського, Червоного, Чарівного, Преображенки, Верхньої Терси, Малих Щербаків, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Кам'янського, Плавнів. 5 авіаударів - Оріхів та Мала Токмачка, 5 РСЗВ-обстрілів – Новодарівка, Ольгівське, Левадне, й Верхня Терса. Також ворог атакував БПЛА Ольгівське.

У Харківській області на Слобожанському напрямку війська РФ з мінометів та артилерії били по Удах, Гур’їву Козачку, Одноробівці Богодухівського району, Стрілечій Харківського району, Охримівці Чугуївського району та Строївці Куп'янського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ, Кислівка.

Вчора ворог завдав удару керованою авіабомбою по селу Подоли, зруйнований житловий будинок. Загинула жінка віком 60 років. 60-річний чоловік був поранений.﻿ Росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Макіївки, Невського, Білогорівки. Невське й Білогорівка перебували під артилерійським вогнем.



У Донецькій області за добу 9 людей дістали поранення, зокрема дитина. Під ударами загарбників перебували Краматорськ, Авдіївка, Благодатне, Торецьк, Залізне, Велика Новосілка, Південне, Кліщіївка, Калинове, Богоявленка, Ганнівка, Клебан Бик, Дружба. Пошкоджено 44 житлові будинки (з них 5 багатоквартирних), два цехи заводу "Донмед", два автомобілі, будівлю ЦНАПу, будівлю РАГСу, котельню, магазин.

У Миколаївській області вчора війська РФ завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Протягом дня обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, сільгосптехніку. На відкритій території виникла пожежа. Також вчора внаслідок артилерійських обстрілів Очакова пошкоджено житлові будинки і господарчі споруди.

У Херсонській області зранку в Комишанах ворог ударив по житловому будинку. З пораненнями госпіталізовані троє жінок віком 50, 65 та 84 роки. Також зранку росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі. Люди не постраждали.

За минулу добу по області загарбники здійснили 60 обстрілів, по Херсону ворог випустив 10 снарядів. Росіяни поцілили у райони 26 населених пунктів, по території садового товариства Херсонського району, територіях заводу і медичного закладу в Херсоні. Ворог з артилерії обстріляв Білозерку. Травмовані шестеро людей, які отримували гуманітарну допомогу. Одна людина дістала тяжкі поранення. Усіх постраждалі госпіталізовані.