Росіяни знову закрили аеропорт "Внуково" через безпілотник

В Москві повідомили про тимчасове закриття аеропорту "Внуково", за даними екстрених служб вильоти і прильоти літаків в аеропорт "відкладені", повідомляє Українська правда.

Російські пропагандисти повідомляють, що закриття аеропорту столиці РФ пов’язане начебто через безпілотник. За даними служб, частину літаків перенаправлено в інші аеропорти.

Телеграм-канал Shot пише, що невідомий обʼєкт, через який у Внуково було запроваджений план "Килим", летів у районі Можайська на низькій висоті та невеликій швидкості. Його засікли радари, розпізнавальної мітки на ньому не було. Інші телеграм-канали повідомляли, що йдеться про безпілотник.

Нагадаємо, російські аеропорти "Внуково" (Москва) і "Домодєдово" (Московська область) вночі 10 серпня запроваджували﻿ тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.