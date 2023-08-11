На Бахмутському напрямку пріоритет за ЗСУ, ворог чинить опір – речник

Ворог активно чинить опір на Бахмутському напрямку - там за минулу добу відбулося 9 бойових зіткнень. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє Укрінформ.

"За минулу добу на Бахмутському напрямку відбулося 9 бойових зіткнень. Тут пріоритет за Силами оборони. Ворог активно чинить опір, використовуючи артилерію. 531 раз бив всіма видами артилерії, здійснив 5 авіанальотів" , - зазначив Череватий.

За його словами, потужно було знищено живу силу і особовий склад ворога - 63 окупантів ліквідовано, 127 поранені, 5 потрапили в полон.

Також знищено 5 ворожих танків, 7 бойових машин піхоти, 2 бойові машини десанту, легкий броньований артилерійський тягач, 3 польові склади з боєприпасами, 3 БПЛА “Орлан-10”, 4 дрони-камікадзе “Ланцет”, 3 одиниці автотехніки.

Речник Східного угруповання ЗСУ підкреслив, що тактика ворога не нова, але головна проблема для Сил оборони це те, що він має можливість концентрувати великі сили і засоби особового складу.