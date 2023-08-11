"Повільний контрнаступ" затьмарює настрої в Україні - WP

Ця нація виснажена. Майже 18 місяців Україна протистоїть російським загарбникам, збираючи підтримку своїм військам, закріплюючи минулорічні перемоги на полях битв у Київській, Харківській та Херсонській областях. Ці перемоги допомогли українцям пережити зиму повітряних ударів по цивільній інфраструктурі, а також жорстоку та символічну битву за Бахмут, пише WP, повідомляє Дзеркало тижня.

Протягом усього цього часу українські офіційні особи та їхні західні партнери говорили про майбутній контрнаступ, який, як вони сподівалися, завдяки потоку нового озброєння та тренувань змінить хід війни.

Але через два місяці після того, як Україна перейшла до контрнаступу, з невеликим видимим прогресом на фронті та нещадним кривавим літом, наратив про єдність та нескінченну наполегливість почав давати збої.

Кількість загиблих – незліченна тисяча, зростає щодня. Мільйони людей стали вимушеними переселенцями і не бачать жодного шансу повернутися додому. У кожному куточку країни громадянське населення виснажене серією недавніх російських атак – у тому числі ударами по історичному собору в Одесі, житловому будинку у Кривому Розі та центру переливання крові у Харківській області.

Цього тижня російські ракети вдарили по Покровську, де евакуаційний потяг регулярно забирає людей, що рятуються з прифронтових районів.

Українці, які так потребують гарних новин, просто не отримують їх.

75-річна вчителька музики Світлана Жданова сиділа у своїй вітальні у Покровську у вівторок, 8 серпня, увечері, коли ракета потрапила до її будинку, розбивши весь посуд та зруйнувавши піаніно. Не знаючи, куди ще йти, вона прибрала квартиру, де мешкає з 1969 року, і вирішила залишитися.

78-річна Раїса Рибальченко жила на четвертому поверсі будинку, який сильно постраждав від подвійного удару. Коли пролунав перший вибух, вона була на кухні. Незабаром після цього п'ятеро чоловіків постукали у двері, питаючи, чи є хтось живий. Вона відповіла, що жива.

Один із них поніс її вниз сходами. Незабаром після цього пролунав наступний удар. Наразі відомо, що загинули щонайменше дев'ятеро людей, десятки отримали поранення.

У середу Рибальченко була серед натовпу шокованих людей, які допомагали забивати вікна та розбирати рештки свого життя. Вона сподівається, що уряд відремонтує її квартиру.

"Але зараз я не знаю. Я не уявляю, що буде далі. Я просто шокований" , - сказала жінка.

У Смілі, невеликому місті в центральній Україні, 42-річний пекар Алла Близнюк каже, що щодня продає солодощі на поминальні обіди, коли батьки готуються ховати дітей, які загинули на фронті за сотні кілометрів звідси.

За її словами, раніше, навіть коли ситуація була болісною, "люди були об'єднані". Вони волонтерували, готували їжу один одному й доставляли їжу солдатам. Наразі, за її словами, є відчуття колективного "розчарування".

Близнюк також живе у страху, що її чоловіка чи двох синів призовного віку мобілізують. Вона вже помітила, що вулицями її міста ходить набагато менше чоловіків, ніж раніше. Україна не розголошує дані про втрати серед військовослужбовців, але, за її словами, всі діляться історіями про нових солдатів на фронті, які протрималися лише два-три дні.

"Захисники нашої країни мають бути професіоналами. Мені дуже сумно. Ми, українці, не заслужили такої долі" , - сказала вона.

На Донеччині український солдат естонського походження з позивним "Сьюзі" працює на стабілізаційному пункті, де поранені військові проходять лікування перед тим, як їх переводять до лікарень у безпечніших населених пунктах. Нещодавно він допомагав збирати мішки для тіл, які незабаром буде використано в імпровізованому моргу, де вже пахло смертю.

Іноді, за його словами, тіла солдатів настільки розірвані на частини, що доводиться використовувати два або три мішки. Бувають випадки, коли солдата повертають із "лише 15 відсотками тіла", каже "Сьюзі".

"Я ніколи раніше не бачив стільки крові. Це така важка ціна за свободу" , – додав він.

Ці сцени розгортаються далеко від Києва, де громадянське населення відносно захищене посиленою протиповітряною обороною часто навіть не реагує на сирени повітряної тривоги. Але навіть тут болючі ознаки війни ховаються всюди.

На лавках у парку нещодавно поранені солдати, що лікуються в столиці, п'ють каву і курять цигарки перед тим, як повернутися до своїх лікарняних ліжок. Вони спостерігають, як повз ходять цивільні, з собаками та немовлятами.

Серед них 34-річний Віктор, колишній офіціант у ресторані. Минулого тижня він потрапив під мінометні обстріли у окопі на лінії фронту на Запоріжжі. Йому розірвало зап'ястя, а обличчя, вкрите ранами, порубало осколками. Коліно також було пошкоджено.

Зараз у Києві він бачить, що бари та ресторани переповнені, а місто гуде від руху транспорту. Повз проходила група дітей, повертаючи голови, щоб подивитися на його поранення. Віктор, який попросив не розголошувати своє прізвище з міркувань безпеки, вважає, що йому пощастило, адже він принаймні може ходити.

Багато інших чоловіків, які сиділи в тому ж парку, втратили кінцівки, а Facebook Віктора переповнений фотографіями солдатів, які взагалі не повернулися додому. Ці зображення переслідують його так сильно, що він не любить перевіряти свій телефон.

"Це надто пригнічує" , - каже Віктор.

Остання битва була виснажливою. Якось його підрозділу знадобилося сім годин, щоб просунутися вперед всього на 400 метрів.

"І це було досить швидко" , - додав військовий.

Того дня він та його дружина, яка також служить в армії, мали побачитися вперше після поранення.

"Я, напевно, заплачу" , – сказав Віктор.

За його словами, як тільки він видужає, то повернеться на фронт.

52-річний Руслан втратив ногу цього літа, коли настав на міну під час бойових дій на сході. Він отримав нове поранення, коли солдат, який намагався винести його у безпечне місце, настав на іншу міну. Зараз, коли він лікується у Києві, його дружина, 47-річна Ганна Олійник, каже, що хоче, щоб "контрнаступ був більш активним".

"Всі ці хлопці повертаються з фронту без кінцівок. Я хочу, щоб ціна, яку вони заплатили, була виправдана. Інакше те, через що вони пройшли, не має сенсу" , - сказала вона, дивлячись на свого чоловіка, який сидить в інвалідному візку.

За словами Руслана, якби він мав вибір, він би не пішов служити ще раз.

"Вони беруть усіх і відправляють на передову без належної підготовки. Я не хочу бути в компанії невмотивованих людей" , - сказав він.

Інші, як і Руслан, здебільшого розлючені на Росію - але вони також не бояться критикувати Україну.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський визнав, що урядовий аудит призовних пунктів виявив "огидні" практики серед корумпованих чиновників.

Один солдат із позивним "Позитив", який перебуває в київському госпіталі після контузії, отриманої в Херсоні та Бахмуті, сказав, що людей, які наживаються на війні, "треба відправляти на передову".

36-річна Юлія Пальцева, секретар у Києві, каже, що шокована тим, як кияни продовжують розважатися та спілкуватися. За її словами, її хлопець зараз на фронті і незабаром переведуть його воювати під Бахмут.

"Всі ці танцюючі та усміхнені люди повинні пам'ятати, що такі ж солдати, як мій хлопець, сидять в окопах без ротації і щодня потрапляють під обстріл" , - зазначає Пальцева.

"Наші очікування були вищими. Якщо воно і відбувається, то дуже повільно" , - сказала вона про контрнаступ.

У Кривому Розі 58-річний лікар Валерія Масляник зітхнула, дивлячись на свою пошкоджену квартиру цього тижня - лише через один під'їзд від частини будівлі, зруйнованої під час обстрілу минулого місяця. На місці, де раніше жили її сусіди, зараз просто дірка. На вулиці на згадку про них стоїть купа квітів та м'яких іграшок.

Вже думаючи про зиму, вона побоюється, що її вікна не замінять доти, коли температура почне знижуватися. Жінка втомилася і не бачить цього кінця.

"Я хочу поїхати на море. Але росіяни забрали всі наші моря" , - задумливо сказала Валерія.

Через дорогу 46-річний будівельник Володимир зупинився, щоби подивитися на уламки. Його сестра живе у тому ж будинку, але вона не постраждала.

Володимир побоюється, що цей напад був "тільки початком" нових ударів по індустріальному місту. Він живе за рогом, і щоразу, проходячи повз зруйновану будівлю, каже, відчуває скорботу.