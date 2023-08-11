У Twitter заявили, що компанія майже вийшла в нуль

СЕО Twitter Лінда Яккорино заявила, що компанія майже вийшла в точку беззбитковості. Це після того, як соцмережа скоротила більшу частину співробітників і втратила рекламодавців, повідомляє Новое время.

"Я пропрацювала в компанії вісім тижнів. Операційні показники просто зараз… ми досить близькі до беззбитковості" , — зазначила Яккоринно.

Як зазначає видання TechCrunch, це дивовижна заява, враховуючи фінансові труднощі компанії з моменту її придбання Ілоном Маском.

Доходи від реклами різко падають, оскільки бренди призупиняють витрати на платформу, а соцмережа намагається зробити все можливе, щоб залучити платних підписників.

Водночас штат компанії скоротився з 8000 до 1500 осіб, хоча звільнені співробітники ще не отримали обіцяну тримісячну вихідну допомогу.

Також компанія стикається з численними судовими позовами через несплату орендної плати за офісні приміщення в кількох країнах.

Яккорино додала, що проводить щоденні зустрічі з брендами, які, за її словами, натхнені рекламним бізнесом компанії.

Крім того, соціальна мережа інтегрує рекламну технологію на базі штучного інтелекту, що дає змогу брендам обирати, наскільки обережними вони хочуть бути з видами контенту, поруч із якими розміщується їхня реклама. За словами Ілона Маска, менш консервативні продакт-плейсменти продаватимуться зі знижкою.