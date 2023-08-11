Microsoft надіслала клієнтам у РФ повідомлення про припинення підписок

Компанія Microsoft, яка офіційно пішла з російського ринку ще на початку весни 2022 року, почала надсилати бізнес-клієнтам у Росії повідомлення про зупинку продовження корпоративних підписок, повідомляє AIN.ua.

Як пишуть російські ЗМІ, кінцевою датою продовження ліцензій стало 30 вересня.

В мережі вже опублікували лист технічної підтримки Microsoft Online Services, згідно з яким після 30 вересня компанія перестане продовжувати ліцензії російським корпоративним клієнтам. Також в листі уточнюється, що будь-які активні підписки діятимуть лише до кінця відповідного періоду.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, в березні 2022 року Microsoft повідомила, що призупиняє всі нові продажі продуктів і послуг в Росії. Крім того, в компанії зазначили, що співпрацюють з урядами США та ЄС, щоб зупинити роботу інших аспектів їх бізнесу, через санкції.

Проте в тому ж місяці Microsoft пояснила свою позицію: виявилось, що техногігант продовжить співпрацювати з російськими компаніями, які не потрапили під санкції, включаючи медичні та освітні заклади.

Тепер, на 533 день повномасштабної війни, Microsoft вирішила продовжити поступовий вихід з ринку країни-агресора. Як повідомляють російські ЗМІ, Microsoft надіслала всім бізнес-клієнтам в Росії повідомлення про те, що компанія перестане продовжувати підписку корпоративним клієнтам.