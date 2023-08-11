Пентагон: ЗСУ здійснили диво, загнавши росіян в оборону

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів оцінили тактику наступу Збройних Сил України.﻿ Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє Європейська правда.

Відповідаючи на питання, чи дійсно реалістично було очікувати, що ЗСУ зможуть опанувати стиль маневреної війни за короткий проміжок часу навчань, генерал заявив, що не збирається "стояти на трибуні, і вгадувати дії командира української армії лінії фронту".

"Зробімо крок назад і визнаємо, що це не ідеальна ситуація. Ніхто при здоровому глузді ніколи б не побажав, щоб Росія вторглася в Україну, але це сталося" , – додав він.

За його словами, "українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонні позиції, що саме по собі є дивом, враховуючи стан української армії на момент вторгнення РФ".

"І ви бачили, що з усього світу йде потік підтримки, щоб надати їм неймовірні і значні бойові можливості, і підготовку. Тому, зважаючи на все це, я вважаю важливим поглянути на це в перспективі, з точки зору можливостей, які вони змогли розвинути і реалізувати за дуже короткий проміжок часу" , – зазначив Райдер.