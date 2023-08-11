Росія запустила ракету на Місяць вперше за майже 50 років

Росія 10 серпня запустила на Місяць посадковий апарат "Луна-25", перший місячний зонд за 47 років, повідомляє Ліга.net.

Місія "Луна-25" стартувала о 23:10 GMT за Гринвічем на ракеті Союз-2.1б з космодрому "Восточный" на далекому сході Росії, в Амурській області. Попередня місія, "Луна-24", здійснилася у 1976 році, коли СРСР доставив на Землю 170 грамів зразків місячної породи.

Якщо все піде за планом, "Луна-25" проведе наступні п'ять днів у подорожі до Місяця, а потім обертатиметься довкола супутника ще п'ять-сім днів. Потім посадковий модуль приземлиться в південній полярній ділянці Місяця, поблизу кратера Богуславського.

Після посадки апарат працюватиме на поверхні Місяця щонайменше один земний рік.