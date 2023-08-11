Німеччина надасть ЗСУ ракети Taurus за однієї умови, - Spiegel

Уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus у найближчі місяці. Водночас канцлер Олаф Шольц хоче модифікувати ракети, щоб українські війська не могли завдавати ударів територією Росії. Про це з посиланням на Spiegel, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє видання, з цього питання тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по російській території, що не стосується тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що глава німецького уряду "дуже стурбований" ескалацією війни, тоді як канцелярія міністра оборони Бориса Пісторіуса звернулася до виробника Taurus із проханням інтегрувати до ракет відповідне обмеження для програмування цілей.

За даними Spiegel, Шольц не схвалить постачання ракет, доки не переконається в їх технічній модифікації. Відзначено, що таке обмеження системи можливе, але воно триватиме кілька тижнів.

Джерела видання повідомляють, що якщо раніше канцлер Німеччини був готовий надати Taurus лише за умови, що США передадуть Києву свої далекобійні ракети ATACMS, то ця умова вже не відіграє головної ролі.

Taurus для України

Кілька місяців тому один із депутатів Бундестагу закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus для захисту від вторгнення РФ.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Київ офіційно запросив у Берліна поставки таких ракет, проте влада Німеччини не зважилася на передачу.

Нещодавно німецькі журналісти писали, що у німецькому уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.

Водночас, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що передача Україна далекобійних ракет Taurus не є пріоритетом для Німеччини, оскільки цього нібито немає потреби.

Однак учора ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини найближчим часом оголосить про постачання крилатих ракет Taurus до України. В даний час Берлін працює над вирішенням питання із США.