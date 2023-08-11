Втрачати стосунки не можна: Лукашенко перейнявся сусідством з ЄС

Білорусь не повинна втрачати відносин із країнами Європейського Союзу﻿. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого цитує державне пропагандистське видання БелТА, повідомляє Ділова столиця.

"Зараз ми живемо насамперед за рахунок Сходу — Росія, Китай. Але не треба забувати про високотехнологічний Захід. Вони поряд, наші сусіди — Євросоюз. І відносини з ними втрачати не можна. Ми до цього готові, але з урахуванням наших власних інтересів" , – сказав Лукашенко.

Крім того, Лукашенко заявив, що Білорусь готова "хоч завтра" прийняти західні авіакомпанії.

"Ми люди не агресивні. Ще раз наголошую: ми ні з ким не збираємося воювати. Я вам говорю це постійно" , — сказав самопроголошений президент Білорусі під час зустрічі з трудовими колективами організацій, розташованих на території Національного аеропорту "Мінськ", відповідаючи на запитання про перспективи повернення західних авіакомпаній до країни.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), найманці ПВК "Вагнер" можуть повернутися до Росії через те, що Олександр Лукашенко відмовився їх фінансувати.