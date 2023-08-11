На Таврійському напрямку ЗСУ рухаються вперед і мають успіхи — Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони України мають успіхи. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, повідомляє Укрінформ.

За його словами, на Таврійському напрямку є рух вперед та успіхи.

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 257 осіб (загиблі - 49, поранені - 208).

Як поінформував командувач, знищені 16 одиниць військової техніки ворога, зокрема чотири бойові броньовані машини, три артилерійські системи та міномети, одна ракетна система залпового вогню, один БпЛА, п'ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Також знищено п'ять складів боєприпасів.