Кабмін опублікував постанову про виплати військовим: що змінилося

Кабінет міністрів опублікував на своєму сайті постанову №836 про зміни до порядку виплати додаткової винагороди військовослужбовцям під час дії воєнного стану, повідомляє Ліга.Фінанси.

Загальні правила виплати залишилися незмінними.

Вони починаються з 30 000 грн для військових, які здійснюють бойові чи спеціальні завдання, і підвищуються до 100 000 грн для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України.

Також до наказів про виплату додаткової винагороди у розмірі 100 000 грн зараховуються:

поранені на лікуванні;

захоплені в полон;

загиблі (виплата здійснюється за весь місяць, у якому людина загинула).

Для військових, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 000 грн.

У постанові з'явилися нові види додаткової винагороди, передбачені недавно ухваленим законом:

військовим, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), – від 15 000 до 30 000 грн;

військовим, які у зв'язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), визнані обмежено придатними або непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження – у розмірі 20 100 грн;

військовослужбовцям строкової військової служби – 6000 грн;

курсантам вищих військових навчальних закладів та прирівняним особам – 2350 грн.

Зміни застосовуються з 1 червня 2023 року.