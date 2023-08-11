Держоблігації України подорожчали на 50% за два місяці – FT

Державні облігації України різко зросли в ціні за останні два місяці, оскільки інвестори стають більш оптимістичними щодо того, скільки своїх грошей вони отримають назад в результаті можливої реструктуризації боргу.﻿ Про це, з посиланням на Financial Times, повідомляє Економічна правда.

"Борг Києва різко зріс після вторгнення Росії в лютому 2022 року, а ціни впали ще більше після того, як закордонні кредитори проголосували за замороження відсоткових виплат за міжнародними облігаціями країни на суму 20 мільярдів доларів.

Але з початку червня ціни зросли більш ніж на 50%, що зробило українські облігації одними з найкращих на світових ринках з фіксованою дохідністю цього року, оскільки стабільний потік іноземної допомоги зміцнює валютні резерви Києва, тоді як прогнози щодо економіки країни останнім часом стали дещо менш похмурими" , - пише FT.

"Ринок намагається з'ясувати: коли ми нарешті проведемо реструктуризацію, на якому рівні торгуватимуться облігації?" , - говорить портфельний менеджер з ринків, що розвиваються, у William Blair Деніел Вуд.

"Будь-яка хороша новина - зростання, високий рівень валютних резервів, угода з МВФ - буде добре сприйнята інвесторами, тому що це означає, що відновлювальна вартість облігацій України] буде вищою, ніж ринок оцінює зараз" , - зазначив він.

За даними НБУ, золотовалютні резерви Украъни зросли до історичного максимуму в 41,7 млрд дол, оскільки фінансова допомога від західних країн продовжує надходити.

Інвестори кажуть, що перегляд МВФ у червні чотирирічної кредитної програми для України на суму$15,6 млрд дол, що дозволило Києву негайно отримати 890 млн дол для підтримки бюджету, також сприяв нещодавньому зростанню.

Наприкінці червня МВФ повідомив, що економіка України зросте на 1-3% у 2023 році, покращивши попередні прогнози, які вказували на падіння на 3% цього року. Вторгнення РФ призвело до падіння ВВП України на 29% минулого року.

Доларові облігації з погашенням у вересні 2025 року наразі торгуються по 31 центу за долар, порівняно з 20 центами на початку червня. Інші валютні облігації продемонстрували аналогічне зростання.

Найбільшими власниками міжнародних облігацій України є BlackRock, Pimco та Fidelity, згідно з даними, зібраними агентством Bloomberg.

"Це досить непоганий прибуток за два місяці" , - сказав провідний економіст PGIM Джанкарло Перассо.