Україна хоче скасувати безвізовий режим з Ізраїлем – ЗМІ

Уряд України розглядає можливість призупинення дії Угоди між Кабінетом міністрів та Урядом Ізраїлю про скасування візового режиму між державами, повідомляє Ділова столиця.

Наразі вже готується подання Міністерства закордонних справ України до Кабміну, про це Kyiv Post повідомили джерела в Раді національної безпеки та оборони (РНБО).

"Розгляд подання планується найближчими тижнями" , — говорить співрозмовник.

"Головна причина — систематичні недружні дії Ізраїлю щодо України та фактично проросійська позиція на міжнародній арені після пономасштабного вторгнення Росії" , — пояснює джерело Kyiv Post в РНБО.

Окрім цього Україна ініціює виключення Ізраїлю з зустрічей формату "Рамштайн", де Україна разом із союзниками веде перемовини щодо постачання зброї. Український уряд занепокоєний, що ізраїльські представники на зустрічі передають інформацію Росії:

"Отримана в ході зустрічей інформація використовується Ізраїлем у суто власних інтересах. І головне – існує реальна небезпека, що цю інформація імовірно потрапляє у розпорядження держави-агресора".

До того ж ізраїльський уряд відмовився надавати воєнну допомогу Україні. А 10% українців, які намагались в‘їхати до країни, були затримані в аеропорту без пояснень та депортовані.

"Натомість Ізраїль намагається отримати від нас гарантії безпеки для своїх громадян, які здійснюють паломництво до могили цадика Нахмана в Умані. Під час постійних ракетних атак ці гарантії надати неможливо" , — пояснює співрозмовник.

Щороку у вересні до міста Умань Черкаської області приїжджають десятки тисяч євреїв-хасидів на святкування Рош га-Шана, єврейського Нового року.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко в коментарі Kyiv Post цю інформацію наразі не підтвердив.

Також Kyiv Post звернувся за коментарем до Посольства Ізраїль в Україні.