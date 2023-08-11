У Британії завершили підготовку близько 900 українських морпіхів

Близько 900 українських морпіхів пройшли навчання у Британії, де відпрацьовували операції на воді на малих човнах та рейди на берег. Про це заявили в Міністерстві оборони Британії, повідомляє Європейська правда.

Морпіхів тренували військовослужбовців Королівської морської піхоти та британські командос, програма за підтримки інших партнерів тривала у Британії шість місяців.

Це ті самі навчання, які прем’єр Британії Ріші Сунак анонсував під час візиту президента Володимира Зеленського до Британії.

Серед іншого, командос вчили українських колег проводити наводні операції у невеликих човнах, у тому числі з рейдами на берег. Це перше таке навчання, проведене Британією для українських військових.

"Ця навчальна програма від еліти, британських командос, допоможе Україні розбудовувати свою морську піхоту і розширить її можливості виконувати операції на морі" , – зазначив міністр оборони Бен Воллес.

Кожна група проходила п’ятитижневу програму тренування з фізичною підготовкою, тактикою, тактичною медициною, відпрацюванням планування операцій. Навчання включало також використання різноманітної піхотної зброї – NLAW, Stinger, мінометів, безпілотників для ведення розвідки, знищення фортифікацій противника за допомогою вибухівки.

Навчання завершувалися завданням із плануванням та виконанням рейдів у денних та нічних умовах.

Фото: twitter.com/DefenceHQ

Серед людей, які проходили вишкіл – багато колишніх цивільних без військового досвіду, а також бійці, що вже мають бойовий досвід, але служили в інших родах військ.

Окрім британців, інструкторами були також морпіхи з Нідерландів.

Загалом з початку 2022 року у Британії в рамках навчальної програми за підтримки багатьох союзників пройшли вишкіл понад 20 тисяч українців.

На початку 2023 року Британія пообіцяла продовжити програму та підготувати ще 20 тисяч бійців.