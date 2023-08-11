В Україні вже три державні заводи виробляють FPV-дрони – Мінстратегпром

В Україні вже три державні оборонні заводи почали виробництво FPV-дронів. Про це розповів радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник під час виступу на конференції iForum, повідомляє Укрінформ.

Радник міністра також розповів, що виробництво FPV-дронів почали вже три вітчизняні підприємства.

"Зараз там навчають персонал та працюють над налагодженням закупівлі комплектуючих. Не можу розкривати деталей з міркувань безпеки" , - розповів він.

Олійник також презентував 5 основних кроків для досягнення цієї мети. Перш за все, на його думку, варто завжди надавати перевагу українському виробнику.

"У загальній концепції розвитку українського ОПК, про яку говорив міністр Камишін, ми маємо керуватися економічним націоналізмом. Українського виробника - вперед" , - підкреслив радник міністра.

Він також додав, що Мінстратегпром працює для машстабування та розвитку ринку українських БПЛА. Для цього шукають шляхи партнерства державних та приватних виробників, локалізують виробництво комплектуючих в Україні та співпрацюють з міжнародними інвесторами, фондами та виробниками.