Чому технології не призвели до революційних змін на полі бою - FA

Бойові дії в Україні ведуться із застосуванням безлічі передових технологій – від дистанційно керованих дронів до космічного спостереження, високоточної зброї, гіперзвукових ракет, портативних засобів перешкод, штучного інтелекту, мережевого зв'язку тощо. Багато хто стверджує, що це трансформує війну: всюдисуще спостереження у поєднанні з новою смертоносною зброєю робить звичні системи, такі як танки застарілими, а традиційні методи, такі як широкомасштабні наступальні дії – недоцільними. Про це, з посиланням на Foreign Affairs, повідомляє Дзеркало тижня.

"Я вважаю, що ми є свідками поворотного моменту у військовій історії: відродження оборони як вирішальної форми війни" , - сказав військовий аналітик Девід Джонсон.

Дрони, штучний інтелект та швидка адаптація комерційних технологій в Україні створюють "справжню військову революцію", за словами військового стратега Т. X. Гаммеса. Колишній виконавчий директор Google та радник Пентагону Ерік Шмідт стверджує, що бойові дії в Україні демонструють те, що "майбутні війни диктуватимуть і вестиме дрони".

Але багато в чому ця війна видається досить традиційною. У ній піхотинці продираються через брудні окопи в сценах, що більше нагадують Першу світову, ніж "Зоряні війни". Території бойових дій усіяні мінними полями, що нагадують мінні поля часів Другої світової війни, а вид лійок від снарядів можна сплутати з Фландрією 1917 року. Звичайна артилерія випустила мільйони некерованих снарядів, стільки, що виробничі потужності промислових баз у Росії Заході були перевантажені.

Це порушує питання про те, наскільки інша ця війна насправді. Як передові технології можуть співіснувати з відлуннями далекого минулого? Відповідь полягає в тому, що хоча інструменти в Україні іноді нові, результати, які вони дають, здебільшого не такі. Армії адаптуються до нових загроз, а контрзаходи, до яких вдаються обидві сторони, різко зменшили чистий ефект від нової зброї та техніки, що призвело до війни, багато в чому більше схожої на бойові дії з минулого, ніж на конфлікт із уявним високотехнологічним майбутнім.

Американські оборонні планувальники повинні розуміти, що війна в Україні не віщує "революції у військовій справі", яку часто прогнозували, але яка чомусь так і не сталася. Політики та аналітики повинні уважно вивчати те, що відбувається в Україні, але вони не повинні очікувати, що їхні висновки призведуть до трансформаційних змін у військовій стратегії США. Як часто бувало, кращим шляхом вперед буде поступова адаптація, а не тектонічні зрушення.

Великі втрати?

Один із способів оцінити чисті результати застосування нових видів озброєнь на полі бою в Україні – це подивитися на понесені втрати. Ті, хто бачить в Україні військову революцію, зазвичай стверджують, що нові методи спостереження, такі як поєднання дронів з високоточною зброєю, зробили сучасне поле бою радикально більш смертоносним. Однак реалізована летальність (на відміну від потенційної) російської та української зброї в цій війні мало чим відрізняється від тих, що спостерігалися в попередніх війнах, а в деяких випадках вона навіть нижча.

Розглянемо, наприклад, втрати танків. Багато революціонерів розглядають великі втрати танків в Україні як ключовий показник того, що танки вже застаріли перед новою високоточною протитанковою зброєю. І втрати танків в Україні, безумовно, були великі: Росія та Україна втратили понад половину танків, з якими вони вступили у війну. На момент вторгнення в лютому 2022 року Росія мала на озброєнні близько 3400 танків.

Але за перші 350 днів війни вона втратила десь між 1688 (число, підтверджене Oryx) та 3253 (число, заявлене українським Міністерством оборони), тобто рівень втрат становив десь між 50 та 96 відсотками. Україна мала близько 900 танків на момент вторгнення і втратила мінімум 459 (за даними Oryx) за перші 350 днів, тобто рівень втрат становив щонайменше 51 відсоток.

Обидві країни або побудували або отримали додаткову техніку натомість. Росія, зокрема, має великі резерви б/в машин, які були введені в експлуатацію. Пошкоджені танки можна відремонтувати і повернути в бій. Таким чином, навіть якщо бронетанкові парки на місцях не скоротилися масово, очевидно, багато танків було втрачено в боях.

Однак, це не дуже великі втрати для великої війни. За чотири дні битви при Ам'єні в 1918 році Великобританія втратила 98 відсотків танків, які мали на початку бою. 1943 року втрати німецьких танків склали 113 відсотків: Німеччина втратила більше танків, ніж мала на початку року. У 1944 році Німеччина втратила 122 відсотки танків, з якими вона почала рік. Радянський Союз втратив майже стільки ж танків у 1943 та 1944 роках – 109 відсотків та 80 відсотків відповідно. А в одній битві в Нормандії (операція "Гудвуд" у липні 1944 року) Сполучене Королівство втратило понад 30 відсотків усієї своєї бронетехніки на континенті всього за три дні боїв. Небагато, однак, сперечалися, що танк був застарілим у 1918 чи 1944 роках.

Або подумайте про втрати авіації. Деякі вважають, що сучасні зенітні ракети настільки смертоносні для традиційних літаків, що пілотуються, що вони теж прямують в попелище історії. Як і танки, літаки зазнали великих втрат в Україні: за майже півтора роки бойових дій українські військово-повітряні сили втратили щонайменше 68 літаків або понад третину довоєнного флоту України; російські військово-повітряні сили втратили понад 80 з 2 204 військових літаків, які перебували в їхньому розпорядженні до вторгнення. Однак такий рівень руйнувань навряд чи безпрецедентний.

У 1917 році "тривалість життя" нового британського пілота становила лише 11 днів. 1943 року німецький Люфтваффе втратив 251 відсоток літаків, що були на початку року. Рівень втрат у 1944 році був ще вищим: лише за перше півріччя вони втратили 146 відсотків своєї січневої чисельності. Радянські втрати літаків склали 77% у 1943 році та 66% у 1944 році. Проте мало хто сперечався, що пілотований літак був застарілим у 1917 чи 1943 році.

Або візьмемо артилерію. Принаймні з 1914 року артилерія завдавала більше втрат у великих війнах, ніж будь-яка інша зброя. І сьогодні деякі спостерігачі вважають, що від 80 до 90 відсотків українських втрат було завдано артилерійського вогню. У багатьох звітах про бойові дії в Україні описуються сцени використання двома арміями безпілотників для пошуку ворожих цілей, а потім використання мережного зв'язку для швидкої передачі інформації для точної поразки керованої артилерією. Звичайно, не вся артилерія в Україні є високоточною; більшість снарядів, що випускаються обома сторонами, відносно застарілі. Але поєднання цих некерованих снарядів із новими безпілотними розвідувальними системами та системами швидкого наведення часто описуються як новий та глибокий розвиток в Україні.

Однак, якщо припустити, що 85% російських втрат спричинено українською артилерією, що Росія зазнала 146 820 втрат за перший рік вторгнення (за даними Міністерства оборони України), і що Україна випустила загалом близько 1,65 мільйона артилерійських пострілів за перший рік ( за оцінками Інституту Брукінгса), у той час як безпілотники та поєднання керованої та некерованої артилерії в українській армії завдавали в середньому близько восьми втрат РФ на сотню пострілів, випущених у перший рік вторгнення.

Цей показник перевищує показники світової війни, але ненабагато. Історик Тревор Дюпюї підрахував, що у Другій світовій війні близько 50 відсотків жертв було спричинено артилерією, тобто в середньому вона завдавала близько трьох втрат на сотню пострілів. У першій світовій війні цей показник становив близько двох поранених чи вбитих солдатів на сотню випущених пострілів. Таким чином, втрати на сотню пострілів зростали з 1914 року, але з постійною, майже лінійною щорічною швидкістю приблизно на 0,05 додаткових втрат на сотню пострілів. Розвиток артилерії в Україні виглядає скоріше як поступове продовження давніх тенденцій, аніж революційний відхід від минулого.

Тупики та прориви

Звичайно, завдання втрат є лише одним із елементів війни – армії також прагнуть зайняти та утримати позиції. Багато революціонерів вважають, що нове обладнання змінило схеми наступу та відступу в Україні порівняно з історичним досвідом. З цієї точки зору сьогоднішня нова смертоносна зброя зробила наступальні маневри непомірно дорогими, заснувавши нову еру оборонного домінування, в якій нападникам набагато важче захопити територію, ніж у попередні епохи війни.

Проте війна РФ проти України сьогодні далека від однорідної оборонної безвиході. Деякі атаки справді не змогли закріпитися або зробили це лише великою ціною. Російський наступ на Бахмут зрештою закінчився певним успіхом, але тільки після десяти місяців боїв та втрат від 60 тисяч до 100 тисяч солдатів РФ.

Настання РФ навесні 2022 року не досягли значних успіхів, а лютневий наступ Росії на Маріуполь на півдні України тривав майже три місяці, перш ніж переважна за чисельністю оборона була розгромлена і росіяни захопили місто. Контрнаступ України в Херсонській області розпочався з тижнів повільною дорогою війни на виснаження у серпні та вересні 2022 року.

Але інші атаки просунулися набагато далі та швидше. Початковий етап вторгнення Росії у лютому 2022 року був багато в чому погано підготовлений, але менш ніж за місяць вона захопила понад 42 тисячі квадратних миль території. Внаслідок контрнаступу українських військ на Київщині у березні та на початку квітня було відвойовано понад 19 тисяч квадратних миль.

Контрнаступ у Херсонській області у серпні 2022 року дозволив відвоювати майже 470 квадратних миль, а Харківський контрнаступ у вересні 2022 року – 2 300 квадратних миль. Таким чином, війна є поєднанням успішного наступу і успішної оборони, а не модель послідовного провалу наступу. І все це – як прориви, так і патові ситуації – відбувалося за умов застосування нових озброєнь та техніки. І навпаки, застарілі системи, такі як танки, грали важливу роль як у наступальних успіхах, і у невдачах. Ці варіації складно співвіднести з будь-якою технологічно певною новою епохою у війні.

Це також є важливою луною минулого. У масовій уяві Перша світова війна сприймається як технологічно обумовлений оборонний глухий кут, а Друга світова – як війна наступальних маневрів, з використанням танків, літаків та радіотехнологій. Таке сприйняття спонукає спостерігачів сьогодні шукати в Україні ще одне таке ж епохальне усунення.

Але насправді жодна зі світових воєн не відбувалася за єдиним, технологічно визначеним шаблоном: одні й самі технології приводили як до швидко процвітаючих наступальних дій, і до оборонних глухих кутів, у яких лінії фронту ледве рухалися. Обидві світові війни продемонстрували широкі варіації наступального успіху, які погано корелюють із варіаціями в обладнанні.

Наприклад, у Першій світовій домінує популярний образ траншейного глухого кута 1915-17 років. Однак початкове німецьке вторгнення до Бельгії та Франції у 1914 році просунулося більш ніж на 200 миль у чотири тижні, незважаючи на сучасні на той момент кулемети та артилерію. Німецькі весняні наступи 1918 року тричі поспіль прорвали лінії союзників на західному фронті та зайняли близько чотирьох тисяч квадратних миль території практично без танків; наступний стоденний наступ союзників відкинув німців назад на відкриту місцевість на фронті завдовжки близько 180 миль, захопивши при цьому понад 9500 квадратних миль території, яку утримували німці. Фактично, за вісім місяців боїв 1918 року з рук в руки перейшло понад 12 500 квадратних миль території. У Першої світової війни також було багато невдалих наступальних операцій, але патова ситуація - це ще не вся історія.

І навпаки, у популярному образі Другої світової війни домінують танки та бліцкриги. І, безумовно, було багато танкових наступальних проривів, чи то під час німецьких вторгнень до Франції 1940 року, чи Радянського Союзу 1941 року, чи під час американського наступу в операції "Кобра" в Нормандії 1944 року.

Але війна також стала свідком однієї з найдорожчих наступальних невдач у воєнній історії. Курська битва 1943 року у Росії коштувала німецьким силам понад 160 тисяч жертв і знищила понад 700 німецьких бронемашин, але змогла прорвати радянську оборону. Невдалий британський наступ під Гудвудом у 1944 році історик Олександр Маккі описав як "смертельний похід бронетанкових дивізій". Неодноразові атаки союзників на "Готичну лінію" в Італії в 1944 і 1945 роках зазнавали невдачі через невдачу понад 40 тисяч жертв серед союзників.

Як і Перша світова війна, Друга світова характеризувалася великою різноманітністю результатів: це була проста, одноманітна історія наступального успіху. І в Україні як наступальні успіхи, так і оборонні безвиході війни відбувалися в умовах застосування безпілотників, високоточної зброї, гіперзвукових ракет та космічного спостереження. У жодній із цих воєн інструменти не визначили результату.

Адаптуйся або загини

Причина, чому технологічний прогрес є більш визначальним у війні, у тому, що він лише частина те, що формує результати. Те, як бійці використовують свої технології та пристосовуються до техніки ворога, є щонайменше таким же важливим, а часто й важливішим.

Це було правдою від початку сучасної епохи. Більше століття зброя була настільки смертоносною, що армії, які масово виставляли війська на відкриту місцевість, зазнавали нищівних втрат. Ще в 1914 році лише чотири 75-міліметрові польові гармати могли одним залпом накрити смертоносними уламками територію розміром з футбольне поле. Французька версія цієї гармати – модель Soixante-Quinze зразка 1897 року – могла зробити це 15 разів на хвилину за наявності достатньої кількості боєприпасів.

Армія, яка б просто атакувала оборонні споруди, озброєні такою зброєю, вчинила б самогубство. Навіть важкоброньовані танки можуть бути масово знищені сучасною протитанковою зброєю, якщо вона працює таким чином: британські танки, які атакували німецькі протитанкові гармати під Гудвудом, і німецькі танки, що атакували радянські протитанкові гармати під Курськом, є яскравими прикладами.

Як наслідок, більшість армій адаптуються на тлі сучасної вогневої могутності. Іноді це означає розгортання нових засобів протидії ворожій техніці: протитанкові гармати стимулюють розробку танків з важчою бронею, що спонукає до використання великих протитанкових гармат, потім ще тяжчої броні тощо. Під час війни в Україні вже відбулося кілька циклів цих технологічних перегонів між заходами та контрзаходами.

Наприклад, дорогим, складним безпілотникам протистояли керовані зенітні ракети, що заохочувало військових розгортати більш прості, дешевші та численні безпілотники, яким протистояли простіші, дешевші зенітніші артилерійські установки та портативні засоби глушення тощо. Ракетні комплекси великої дальності HIMARS, надані Сполученими Штатами України у червні 2022 року, використовують для наведення сигналів GPS; росіяни зараз регулярно глушать ці сигнали, що різко зменшило точність ракет. Технічні контрзаходи повсюдні війні, і вони швидко обмежують ефективність багатьох нових видів зброї.

Але найважливіші адаптації часто не технологічні, а оперативні та тактовні. Вони передбачають зміни у тому, як армії використовують наявні у їхньому розпорядженні інструменти. Більше століття тому армії розробили тактику, яка зменшувала їхню вразливість до вогню противника, використовуючи розосередження, укриття, маскування та вогонь для придушення. Складний рельєф земної поверхні надає багато можливостей для укриття (непрохідні перешкоди, такі як схили пагорбів) та маскування (непрозорі перешкоди, такі як листя), але тільки якщо армії розосереджуються, розбиваючи великі масивні формування на менші підрозділи, які можуть розміститися в лісових масивах внутрішніх приміщеннях будівель та нерівномірних складках землі, що пропонують найбільші можливості для уникнення ворожого вогню.

Повіками армії доповнювали таке природне укриття, копаючи окопи, бункери та проводячи польові роботи. А до 1917 року армії виявили, що поєднуючи вогонь на придушення з перебіжками від укриття до укриття, вони можуть зменшити втрати в короткі періоди перебування під обстрілом і вижити під час просування вперед на полі бою. Атакуючі сторони навчилися поєднувати піхоту, танки, артилерію, інженерів, авіацію тощо, щоб забезпечити такий стиль ведення бою "вогонь і рух": піхота, яка могла бачити прихованих ворогів, танки, які могли висувати вогневі засоби для знищення противників, артилерія, яка забезпечувала вогонь для прикриття руху наступу, інженери, які могли розмінувати місцевість, та авіацію, яка могла бити зверху та захищати війська від ворожої авіації. Сторони, що обороняються, навчилися розподіляти окопані сили в глибину, щоб затримати наступальні дії таких нападників, тоді як резерви в тилу маневрували, щоб посилити оборону. Саме ці методи дозволили вийти з окопного глухого кута в 1918 році, і з тих пір ці концепції постійно розширюються.

Повітряні сили, на відміну сухопутних армій, що неспроможні окопатися в укриттях і продовжувати виконувати бойові завдання. Але військово-повітряні сили можуть уникати ворожого вогню в інший спосіб. Вони можуть обмежувати висоту та маршрути польоту літаків для уникнення ворожої протиповітряної оборони. Вони також можуть координувати свої дії з наземними силами або іншими літаками таким чином, щоб придушити вогонь ППО супротивника під час коротких періодів перебування в повітрі. Вони можуть переміщатися між кількома злітно-посадковими смугами, щоб зменшити вразливість до превентивних атак на землі. І військово-повітряні сили також можуть зменшувати густину свого розташування в польоті; масовані нальоти тисяч бомбардувальників часів Другої світової війни пішли у минуле. Оскільки зенітна зброя стала більш смертоносною, військово-повітряні сили, як і сухопутні війська, все більше адаптуються до зменшення вразливості.

Ці методи можуть бути дуже ефективними при правильному використанні. За відсутності переважного вогню один екіпаж керованої протитанкової ракети BGM-71 може знищити сім танків на відстані понад півтори милі всього за п'ять хвилин. Якщо при придушенні вогнем на поразку екіпаж буде змушений ховатися і переміщатися між пострілами, його ефективність знизиться до одного танка або навіть менше. Піхотна рота зі ста солдатів, зосереджена на відкритій місцевості на фронті 200 ярдів, може бути знищена одним батальйонним залпом ворожої артилерії; розсіяна на фронті в тисячу ярдів з глибиною в 200 ярдів, та сама частина може зазнати менше десяти відсотків втрат. Якщо підрозділ хоча б частково сховався і артилерія не потрапила до центру формації, втрати можуть зменшитися до п'яти відсотків.

Розпилення може призвести до того, що цілі стануть негідними для ураження. Керований 155-міліметровий артилерійський снаряд вартістю 100 тисяч доларів занадто дорогий, щоб стріляти по меті з двох людей, навіть якщо безпілотник ідеально визначає місцезнаходження окопа солдата. Коли солдати розосереджені на полі бою, економічно доцільніше намагатися потрапити до них дешевшими некерованими снарядами.

Але це також має свої недоліки: артилерія ризикує бути виявлена щоразу, коли стріляє, тому стрільба кількома некерованими снарядами по одній маленькій меті робить стрілка вразливою до контрогню в обмін на обмежену вигоду. Літаки, які можуть бути швидко збиті, якщо вони пролітають над ворожими системами ППО, набагато менш уразливі, якщо пролітають нижче за ворожі радари, ведучи вогонь з-за лінії фронту.

Однак такі методи можуть бути складними для правильного застосування. Більшість армій можуть керувати розосередженням, прикриттям та макуванням на рівні невеликих підрозділів, хоча б шляхом окопів. Це знижує рівень втрат, але також обмежує можливості армії, якщо це все, що вона може зробити. Військово-повітряні сили можуть обмежитися низькими висотами в безпечних тилових районах, але це обмежує їхній внесок у бойові дії.

Захоплення високих територій і перешкоджання противнику зробити це вимагає від військ координації глибокої оборони з мобільними резервами; об'єднання піхоти, бронетехніки, артилерії, інженерів, протиповітряної оборони тощо. а також інтеграції вогню та пересування у широких масштабах – і це набагато складніші завдання. Деякі військові опанували ці навички, інші – ні.

Коли оборона глибока, підготовлена та підтримувана мобільними резервами, її неодноразово виявлялося дуже важко прорвати – незалежно від того, чи є у нападників танки чи високоточна зброя. Але коли оборона неглибока, погано підготовлена або недостатньо забезпечена резервами, нападаючий бік, який може широкомасштабно застосовувати загальновійськові та вогневі методи, здатний швидко прорватися і зайняти позицію – навіть без танків і навіть проти високоточної зброї. Згадайте, наприклад, прориви німецької піхоти у 1918 році або українські перемоги перед російськими безпілотниками та високоточною зброєю під Харковом у 2022 році.

Нові технології мають велике значення, але адаптація, яку армії все частіше застосовують із 1917 року, різко зменшує їх вплив на результати. Високоточна зброя, що руйнується на полігоні або проти відкритих масових цілей, призводить до значно менших втрат проти розрізнених, прихованих сил. А оскільки зброя згодом ставала все більш смертоносною, армії не відставали від неї в адаптації.

Наприклад, у ХІХ столітті армії зазвичай зосереджували свої сили на полі бою в кількості приблизно від 2 500 до 25 000 солдатів на квадратну милю. До 1918 року ці показники зменшилися вдесятеро. До 1945 року вони знизилися ще вдесятеро. Під час війни в Перській затоці 1991 року сили розміром з війська Наполеона під Ватерлоо були розкидані на території, що приблизно в три тисячі разів перевищувала територію, яку французька армія займала в 1815 році.

Таке поєднання все більш смертоносних технологій, а також дедалі більш розосереджених і прихованих цілей призвело до значно менших чистих змін у досягнутих результатах з часом, ніж можна було б очікувати, дивлячись лише на зброю, а не на її взаємодію з людською поведінкою. Найкращі інструменти завжди допомагають і західна допомога мала вирішальне значення для того, щоб Україна змогла впоратися з більшою за чисельністю армією РФ. Але фактичний вплив технологій на поле бою значною мірою визначається поведінкою тих, хто їх використовує, і в Україні, як і в минулому столітті великодержавних воєн, ця поведінка, як правило, була кращим прогнозом результатів, ніж самі інструменти.

Чим більше речі змінюються, тим більше вони залишаються тими ж

Хоча на війні в України з'явилося багато нового обладнання, його використання поки що не дало трансформаційних результатів. Рівень втрат в Україні не був дуже високим за історичними мірками. Наступальній стороні в Україні іноді вдавалося просунутися вперед, інколи ж ні, не було жодної моделі рівномірного оборонного глухого кута. Це пояснюється тим, що воюючі в Україні відреагували на нову смертоносну зброю так само, як і їхні попередники: пристосувавшись до неї за допомогою комбінації технічних контрзаходів і подальшого продовження столітніх тенденцій до більшого розосередження, укриття, маскування та придушення вогню, що зменшило вразливість. вогневим засобам супротивника.

Втрати ще великі, як це часто бувало у великих війнах, але рівень втрат в Україні не завадив значним успіхам у наступальних операціях під Києвом, Харковом і Херсоном. Успіх у наступі – це нелегка справа, і зазвичай він вимагає поєднання наступальних навичок та помилок в обороні, як це було протягом багатьох поколінь. В Україні, як і в минулому, коли кваліфіковані нападники завдавали ударів по неглибокій, погано підготовленій обороні, яка не мала достатніх резервів чи логістичної підтримки, вони проривалися. Але в Україні, як і минулого, коли ця комбінація була відсутня, результатом, як правило, була патова ситуація. Це не результат використання безпілотників або доступу до широкосмугового інтернету, і це не є трансформаційним. Це незначне продовження давніх тенденцій та взаємозв'язків між технологіями та адаптацією людини.

Якщо бойові дії в Україні є більш еволюційними, ніж революційними, що це означає для оборонного планування та політики? Чи мають західні країни відмовитися від гонитви за сучасним озброєнням, технікою та заморозити розробку доктрин? Звичайно, ні. Еволюційні зміни залишаються змінами, і вся суть адаптації полягає в тому, що військові повинні приймати нові методи та обладнання. Танк 1916 має мало шансів на полі бою 2023 - стабільні темпи виснаження у війні з часів Першої світової є результатом безперервної, двосторонньої адаптації, в якій учасники бойових дій завжди працювали над тим, щоб не дозволити суперникам отримати значну перевагу.

Суть тези про революцію, однак, полягає у суперечці про темпи та характер необхідних змін. Якщо війна зазнає революційних змін, то традиційного, поступового оновлення ідей і техніки недостатньо, а потрібно щось радикальніше. Танки, наприклад, слід законсервувати, а чи не модернізувати. Роботизовані системи мають швидко замінити людей. Підготовка до широкомасштабних наступальних дій має бути замінена сильним акцентом на оборону та заборона наступати в усіх, крім виняткових умовах.

Бойові дії в Україні сьогодні мають мало підстав для таких ідей. Війна все ще триває, докази недосконалі, і майбутній перебіг бойових дій може бути іншим. Але поки що мало що з того, що спостерігається, відповідає очікуванням революційних змін у результатах чи необхідності радикального переозброєння чи доктринальної трансформації. Це також узгоджується з попереднім досвідом. Пройшло майже 110 років з моменту появи танка у 1916 році. Деякі стверджують, що танк застарів через технологічні удосконалення протитанкової зброї. Цей аргумент звикли вже понад 50 років, або майже половину всієї історії танка. Тим не менш, у 2023 році Україна та РФ продовжують покладатися на танки і роблять все можливе, щоб отримати їх на озброєння.

У 1950-х роках Військово-повітряні сили США перебудовувалися, виходячи з припущення, що ядерна революція прийшла на зміну звичайній війні, і що майбутні літаки будуть потрібні, перш за все, для доставки ядерної зброї. Наступна неядерна війна у В'єтнамі велася за допомогою ВПС, які були розроблені для трансформаційного майбутнього, що так і не настав, і які виявилися погано пристосованими для війни, в якій вони фактично брали участь.

Або розглянемо доктрину армії США. Вона була змінена в 1976 році, щоб відобразити думку про те, що високоточна зброя зробила наступальні дії непомірно дорогими за більшості умов, що призвело до нового акценту на більшій частині статичної оборони з підготовлених позицій. Ця доктрина "активної оборони" була дуже оригінальною, але погано продуманою, і від неї довелося відмовитися на користь більш ортодоксальної концепції "повітряно-наземної битви", яку американські військові використали для успішних наступальних дій у Кувейті 1991 року.

Заклики до революції та трансформації були звичайним явищем в оборонних дебатах протягом багатьох поколінь після Другої світової війни. Здебільшого вони мали успіху і натомість досвіду на той час. Після півтора року війни РФ проти України немає підстав вважати, що цього разу вони виявляться правильними, зазначає видання.