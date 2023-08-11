Зеленський: Звільняємо всіх обласних "воєнкомів"

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому розглянули результати перевірок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів).

Про це повідомили﻿ на сайті президента.

Як зазначили в пресслужбі, під час перевірки ТЦК правоохоронними органами були виявлені випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій.

РНБО рекомендувала Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ.

"Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування" , – заявив президент Володимир Зеленський.

Офісу Генерального прокурора спільно з НАЗК та ДБР рекомендовано вжити додаткових заходів із протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями ТЦК.