НБУ з 12 серпня пом'якшує чергові валютні обмеження

Національний банк України з 12 серпня пом'якшує низку валютних обмежень з метою збереження стійкості валютного ринку. Це передбачає постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2023 року №96 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", яка набирає чинності з 12 серпня 2023 року.

Метою чергових пом'якшень є:

активізувати участь банків-нерезидентів на ринку ОВДП;

збільшити приплив іноземної валюти до країни;

підтримати соціальні ініціативи щодо захисту громадян.

Крім того, вжито додаткових заходів, щоб запобігти непродуктивному відтоку капіталу з України для збереження стійкості валютного ринку.

Так, з 12 серпня 2023 року НБУ запроваджує зміни з наступних питань:

Перекази за кордон для виплати пенсій громадянам України

АТ "УКРПОШТА" як призначений оператор послуг поштового зв'язку зможе здійснювати перекази з метою забезпечення виплати пенсій та грошової допомоги на користь громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном.

Як вважають у НБУ , це дозволить підтримати соціальні ініціативи щодо захисту пенсіонерів, які вимушено перебувають за межами України, та забезпечити виплати гарантованих ним державою пенсій та грошової допомоги.

Участь банків-нерезидентів в операціях з ОВДП, номінованих у національній валюті

Національний банк дозволить здійснювати переказ коштів у гривні на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в українських банках, для проведення операцій із внутрішніми державними облігаціями України (ОВДП), номінованими у національній валюті, учасником яких є банк-нерезидент.

За оцінками НБУ, такі зміни мають сприяти більш активній участі банків-нерезидентів в операціях з гривневими ОВДП та одночасно завдяки збереженню обмеження на конвертацію цих коштів в іноземну валюту та їх переведення за кордон це не призводитиме до посилення тиску на валютний ринок.

Перекази коштів за кордон товарними біржами для повернення гарантійного забезпечення для участі у торгах

Товарні біржі матимуть можливість переказувати кошти нерезиденту з метою повернення попередньо внесеної ним суми гарантійного забезпечення для участі у біржових торгах. Водночас, таке повернення може здійснюватися тільки за рахунок коштів, які були попередньо перераховані нерезидентом з-за кордону для участі в торгах на товарній біржі. Відповідно купівля іноземної валюти не здійснюватиметься, отже, це не посилюватиме тиск на валютний ринок.

Проте такі зміни дозволять забезпечити виконання біржами своїх зобов'язань перед учасниками торгів, що у свою чергу сприятиме збільшенню притоку іноземної валюти в Україну.

Валютний нагляд банків за дотриманням резидентом граничних термінів розрахунків щодо операції з імпорту товарів

Визначено, що банки не матимуть змоги завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів, якщо відбувається повне чи часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку.

Відповідну зміну необхідно, щоб запобігти непродуктивному відтоку іноземної валюти за кордон, що дозволить захистити міжнародні резерви України та стабільність на валютному ринку.

Нагадуємо, попереднє пом'якшення валютних обмежень відбулося у червні. Зокрема, Нацбанк надав дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками.