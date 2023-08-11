ППО збила одну ракету "Кинджал" – Повітряні сили

Уранці 11 серпня російські окупанти запустили по Україні чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Силам ППО вдалося збити одну ракету.

Про це йдеться﻿ в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Пуски ракет здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ. Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку.

"Кинджали" прямували на південний захід країни у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

"Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор" , – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Раніше в Івано-Франківській ОВА повідомляли﻿, що внаслідок влучання ракети загинула дитина, також є постраждалі.