Україна вийшла із залізничної угоди з Росією

Кабінет міністрів на засіданні 11 серпня припинив дію угоди з Росією про координацію діяльності залізничного транспорту від 1993 року. Про це заявив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє ЛігаБізнес.

Укрзалізниця припинила співпрацю з Росією ще 24 лютого 2022 року, з перших хвилин повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Жодного обміну інформацією між залізничними адміністраціями України та Росії відтоді не здійснювалося.

Крім того, наприкінці лютого 2022 року українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з російською. Це було зроблено для того, щоб заблокувати РЖД можливість доставляння техніки та особового складу армії РФ.

Попри це, міжнародні залізничні договори з агресором продовжили існувати.

У листопаді 2022 року Україна завершила процедуру виходу з угоди про координаційні органи залізничного транспорту Співдружності Незалежних Держав.

Тепер Україна виходить з угоди, в якій перевезення пасажирів і вантажів між Україною і Росією визнавалися "надзвичайно важливими". Також в договорі про координацію залізничного транспорту було сказано, що Україна визнає за доцільне збереження технологічної єдності залізничної транспортної мережі з Росією.