Уряд розширює програму обміну ламп розжарювання на LED

Кабінет міністрів розширює програму обміну старих ламп розжарювання на світлодіодні. Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, повідомляє Укрінформ.

"Розширюємо програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні. Тепер нею зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї тощо. Мета – замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему" , - сказав Шмигаль.

Як повідомлялось, програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня та реалізується в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій.

Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, необхідно подати заявку у застосунку "Дія". Обміняти можна до 5 ламп старого зразка з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

Програма є складовою підтримки Європейським Союзом української енергетичної системи та має на меті надати українцям безкоштовно 50 млн лампочок. Фінансування на закупівлю 30 млн ламп уже надав ЄС, ще 5 млн – уряд Франції.