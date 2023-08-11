Хакери шпигували за дипломатами чотирьох країн у Білорусі, - Reuters

Група хакерів протягом багатьох років шпигувала за офіційними особами посольств чотирьох країн у Білорусі, зокрема під час війни в Україні. Про це йдеться у звіті дослідників безпеки словацької компанії ESET, що спеціалізується на кібербезпеці, з посиланням на Reuters, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається, близько 15 пристроїв, які належать дипломатам із посольств двох країн Європи, одного з Південної Азії та одного з Африки, стали об'єктами кібератак.

Згідно з дослідженням, кампанія цифрового шпигунства почалася приблизно в 2021 році і триває досі.

У звіті йдеться про те, що хакери втручалися в доступ до інтернету своїх жертв, ймовірно, на рівні інтернет-провайдера, що означає, що їх могли обманом змусити завантажити шкідливе програмне забезпечення.

Поки що невідомо, скільки дипломатів стали жертвами цієї кампанії. Але дослідження, яке розкриває "нову і досконалу хакерську команду", яка нібито працює з Білорусі, показує, наскільки дипломати можуть бути вразливими для кібершпигунства.

За словами Білла Марчака з групи інтернет-спостерігачів Citizen Lab, від таких хакерських атак важко ухилитися.