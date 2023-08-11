НБУ пом’якшив вимоги до платіжних операцій з готівкою через термінали

НБУ актуалізував вимоги до надавачів платіжних послуг та їхніх комерційних агентів під час виконання операцій із внесення готівки через ПТКС, повідомляє ЛігаБізнес.

Відповідні зміни передбачені постановою НБУ від 10 серпня 2023 року № 97 "Про затвердження Зміни до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні", яка набирає чинності з 12 серпня 2023 року.

Доповнено перелік виключень та дозволив не підтверджувати за допомогою мобільного телефона здійснення платіжної операції з готівкою через ПТКС, якщо йдеться про:

внесення готівки через ПТКС для поповнення рахунку, до якого випущено платіжну картку, за умови одночасного дотримання кількох умов (зокрема в разі забезпечення ПТКС її зчитування та подальшого коректного введення ПІН-коду картки або підтвердження операції банком - емітентом картки);

оплату послуг мобільного зв'язку на суму, що не перевищує 200 гривень (протягом одного місяця за один номер мобільного телефону) в межах одного надавача платіжних послуг.

Також регулятор уточнив вимоги щодо використання одноразового пароля під час здійснення операцій з унесення готівки, зокрема зобов'язав надавачів платіжних послуг вживати заходів щодо унеможливлення отримання іншими особам одноразового пароля, який використовується для підтвердження операції.

Такі зміни розраховані на посилення контролю за дотриманням вимог законодавства насамперед надавачами платіжних послуг, а не їхніми клієнтами.

Нагадаємо, з 1 серпня діють оновлені правила поповнення карток через термінали