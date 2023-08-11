Кабмін дозволив виїзд за кордон членам сімей загиблих і зниклих безвісти в АТО

Кабінет міністрів України на засіданні 11 серпня зняв обмеження на перетин кордону членами сімей осіб, які загинули чи зникли безвісти внаслідок антитерористичної операції, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції".

Довідка: Антитерориста операція (АТО) на сході України у зв'язку з захопленням частини Донецької та Луганської областей тривала з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018 року, потім її переформатували в операцію Об'єднаних сил (ООС), яка тривала до введення воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.