Bild: В уряду Німеччини ще немає рішення про Taurus для України

У німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило німецьке видання Bild з посиланням на джерела.

Видання нагадало про повідомлення Spiegel, згідно з яким німецький уряд розглядає можливість постачання українській армії Taurus зі складів Бундесверу в найближчі місяці.

Згідно з повідомленням, Міністерство оборони звернулося до виробника з проханням інтегрувати в крилату ракету обмеження для програмування цілей. Німецький уряд хоче запобігти атакам України на військові об'єкти в Росії.

Однак, стверджує Bild, ні в офісі канцлера Шольца, ні в Міністерстві оборони "не знають про прийдешнє або вже ухвалене рішення на користь німецької крилатої ракети".

"Наразі жодного рішення з цього приводу не готується", – заявив виданню неназваний урядовець, який обіймає високу посаду. Незважаючи на те, що з усіх боків чиниться тиск з метою прийняття рішення щодо Taurus", "наразі нічого не рухається", - додав він.

Речниця Міністерства оборони також повідомила виданню, що у поточній ситуації щодо передачі Україні Taurus не відбулося жодних змін.

"Політичного рішення про передачу не ухвалено", – сказала вона.

Тим часом депутати німецького Бундестагу закликали уряд якнайшвидше надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.