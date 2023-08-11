Керівництво Бюро економічної безпеки звільнене - нардеп

Керівництво Бюро економічної безпеки, яке було призначене лише у квітні, звільнене, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела.

"Декілька джерел підтвердили: попереднє керівництво БЕБ звільнено" , - зазначив Железняк.

За його словами, тимчасово виконання обов'язків покладене на заступника керівника БЕБ Андрія Пащука.

"Звичайно без конкурсу" , - зазначив Железняк.

"Це вже 6-та зміна керівництва ДФС (яке стало БЕБ) за останні 3 роки" , - додав депутат.

Нагадуємо:

Як відомо, Кабінет міністрів 11 квітня звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Тимчасовим виконуючим обов'язки директора БЕБ став перший заступник Мельника – Едуард Федоров.

Днями у Верховній Раді звернули увагу, що з початку липня 2023 року керівництво Бюро економічної безпеки, а саме - тимчасово виконуючий обов'язки керівника БЕБ Едуард Федоров та його перший заступник Віталій Гагач, пішли у відпустки, а згодом, так і не ставши до роботи, пішли на лікарняні.

У травні 2023 року розслідування видання "Bihus.Info" виявило, що дружина в. о. директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова – Ольга Федорова – будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Компанія "Глобальні технології майбутнього", співвласницею якої є Федорова, продає ремонтним заводам "Укрзалізниці" діоди за завищеними у 1,5-2 рази цінами.

Журналісти також виявили багато інших подробиць бізнесу дружини Едуарда Федорова.

Щодо Віталія Гагача, то, як повідомляла УП у червні цього року, це один з посадовців, через яких заступник керівника Офісу президента Олег Татаров має вплив на різні силові відомства.