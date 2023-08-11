ЗМІ встановили понад 1300 нових імен російських солдатів вбитих в Україні

За останні два тижні журналісти встановили понад 1300 нових імен російських солдатів, яких було ліквідовано на війні в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Медіазона".

Як зазначають у виданні, за два тижні завдяки публічним повідомленням вдалося встановити 1351 ім'я ліквідованого окупанта.

"Як і в попередні тижні, ми помічаємо трохи більше ніж зазвичай зростання кількості загиблих військовослужбовців ракетних військ та артилерії", - наголошують у "Медіазоні".

Зокрема, значно зросла кількість загиблих з Московської області. Це пов'язано з тим, що волонтери передали журналістам дані з підмосковних цвинтарів.

За інформацією видання, за два тижні стало відомо про ліквідацію чотирьох офіцерів-підполковників - Єгора Болдирєва, Андрія Коваля, Анатолія Матінова та Сергія Савенок.

Всього до поіменного списку вбитих солдатів РФ, який склали журналісти, входить 30 003 імені. При цьому "Медіазона" додає, що реальна кількість убитих російських військових значно вища.

Втрати Росії у війні проти України

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення росіян щодня публікує дані про втрати РФ у війні.

Наприклад, минулої доби наші захисники ліквідували 580 російських військових. Усього з початку війни було ліквідовано 252 780 солдатів країни-агресора.