Україна почала переговори щодо "гарантій безпеки" з Британією - Єрмак

Україна 11 серпня розпочала двосторонні консультації щодо "гарантій безпеки" з Великою Британією, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що до декларації "Великої сімки" про "гарантії безпеки" для України приєдналися вже 13 країн. При цьому, як він нагадав, Україна вже розпочала двосторонні консультації щодо гарантій зі США.

"Дійсно, після наших американських колег ми розпочали (консультації. – Ред.) з нашими друзями, партнерами з Великої Британії. Це країна, яка за ключовою допомогою є одним із наших головних і стратегічних партнерів", – сказав Єрмак.

"Сьогодні, дійсно, відбулася дуже важлива розмова. Ми вже можемо сказати про те, що з Великою Британією такі консультації розпочато", – додав керівник ОП.

Він зауважив, що нині мета – до кінця року мати перші двосторонні угоди з країнами, які нададуть безпекові гарантії Україні.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

3 серпня Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання "гарантій безпеки".