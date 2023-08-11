Bloomberg: Економіка РФ адаптується до дії західних санкцій

Економіка Росії адаптується до впливу міжнародних санкцій і може повернутися до довоєнного рівня вже в 2024 році, але цим планам може завадити мобілізація, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає агентство, ВВП Росії збільшився на 4,9% у другому кварталі цього року, перевищивши більшість прогнозів.

"Період річного спаду з моменту вторгнення в Україну був найдовшим за більш ніж пів десятиліття. Але оскільки фіскальна політика стає все більш м'якою на підтримку військових зусиль, валовий внутрішній продукт збільшився на 4,9% у другому кварталі" , - йдеться в повідомленні.

Дані по ВВП свідчать, що економіка Росії зростає вже чотири квартали поспіль після падіння більш ніж на 4% рік тому, всупереч прогнозам щодо тривалого спаду у відповідь на санкції, запроваджені через вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Зазначається, що збільшення витрат на оборону стимулює промислове виробництво. А споживчий попит набирає обертів на тлі зростаючих витрат держави на соціальну підтримку та на підвищення заробітної плати.

"Але прагнення Кремля розширити набір в армію може цьому перешкодити, оскільки нестача робочої сили посилюється" , - наголошує водночас Bloomberg.

У цьому зв'язку агентство припускає, що Росія може запровадити "цільову мобілізацію", тобто, вибіркову.

"Оскільки Росія намагається залучити більше добровольців до вторгнення президента Владіміра Путіна в Україну, вона ризикує створити відтік робочої сили. Це може спонукати до переходу до більш вибіркових заходів призову людей, відсутність яких не буде так сильно відчуватися на ринку праці" , - зазначає.

Нагадуємо:

Курс євро на Мосбіржі у п'ятницю, 4 серпня, вперше з 28 березня 2022 року піднявся вище 105 рублів. Долар торгується по 95,38 рубля - це також максимум з кінця березня 2022 року.