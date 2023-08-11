Контрнаступ України: у Естонії заявили, що ініціатива на боці ЗСУ

Начальник оперативного управління Генерального штабу оборони полковник Тармо Кундла заявив, що за останній тиждень в Україні відбувалися локальні обстріли, зараз триває війна на виснаження, однак фактично ініціатива на боці ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Його слова наводить ERR.

"Лінія зіткнення в Україні за тиждень істотно не змістилася, і, з огляду на співвідношення сил, цього слід було очікувати" , — йдеться у заяві.

За його словами, війна на виснаження триває. Кундла додав, що, оскільки ні російські сили, ні українські збройні сили не мають переваги перед противником, така ситуація не сприяє масштабним атакам.

Крім того, у генштабі Естонії висловилися про лінії оборони в Україні.

"Лінії оборони мають бути захоплені, і це дуже, дуже складна робота" , — заявив Кундла.

За його словами, лінії оборони розташовані поблизу населених пунктів та об'єктів інфраструктури, а армія переведена в закриті приміщення, оскільки перебування в наметах призвело до фатальних наслідків.

Війська зосереджені поблизу цивільних населених пунктів, і це також є причиною активізації атак на цивільну інфраструктуру, додав Кундла.

За його словами, лінії оборони найсильніші вздовж основних магістралей, великі населені пункти перетворені на центри оборони, тому захопити їх ще важче.

"Здебільшого бої відбуваються в тих самих районах, що й під час Другої світової війни" , — сказав Кундла.

Кундла зазначив, що, хоча українські сили наразі мають невелику ініціативу, не видно, що війна на виснаження закінчиться і почнуться більш масштабні атаки.