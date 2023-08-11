Російські війська обстріляли Нікополь з артилерії: постраждала жінка
Російські військові обстріляли місто Нікополь Дніпропетровського району з важкої артилерії; постраждала жінка, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.
"Сьогодні від ворожих снарядів здригався Нікополь. Російська армія накрила місто важкою артилерією", — повідомив він.
В результаті обстрілу постраждала 71-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Крім того, в результаті атаки пошкоджено 15 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто й понівечені пʼять ліній електропередач.