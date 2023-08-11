Bloomberg: У липні Росія заробила 15 млрд доларів від експорту нафти

Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у липні зросли на 20% в порівнянні з червнем – до 15,3 мільярда доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства.

Зазначається, що це максимум з початку 2023 року, проте все ще на 20% менше, ніж у липні минулого року.

Обсяг експорту російської нафти у липні залишався стабільним на рівні близько 7,3 млн барелів на добу. Зменшення експорту сирої нафти на 200 тис. барелів на добу Росія компенсувала шляхом збільшення потоків нафтопродуктів.

Водночас ціна експортної російської нафти Urals у липні зросла до 64,41 долара за барель, вперше перевищивши обмеження цін, встановлене країнами G7 та Євросоюзу наприкінці минулого року.

За даними агентства, це зростання цін відображає напруженість із постачанням певних сортів нафти після того, як країни ОПЕК+ вирішили додатково обмежити експорт. Крім того, на це вплинуло зростання попиту з боку російських нафтопереробних заводів після проведення ремонтних робіт. Також зростанню цін сприяло рішення Росії скоротити свій експорт нафти у серпні та у вересні, зазначає МЕА.

За офіційними даними Мінфіну РФ, середня ціна на нафту марки Urals у липні зросла до 64,37 долара за барель в порівнянні з 55,28 долара у червні, 53,34 долара у травні та 58,63 долара у квітні.